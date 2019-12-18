В следующем году Honda выпустит Legend с автопилотом

Разработчики из Honda Motor намерены начать производство своей первой самоуправляемой модели уже во втором-третьем квартале следующего года. В данном транспортном средстве водитель может не держать руки на руле, и даже не следить за движением на дороге.

Автомобиль премиум-класса с приставкой Ledend получит возможность частичного самостоятельного вождения. Предполагается, что стоимость новинки на японском рынке составит около 10 миллионов иен (почти 5,8 миллиона рублей). К слову, это почти в 1,5 раза больше цены оригинальной модификации Legend.

Благодаря внедрению третьего уровня автомобиль двигается большую часть времени без водительской помощи. Тем не менее, в случае действительно экстренной ситуации система заранее предупредит автовладельца о необходимости принятия управления над транспортным средством.

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