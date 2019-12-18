Опубликована британская экспертиза по делу Шеремета: Делала фото камер и подкладывала взрывчатку одна женщина

Экспертиза британского эксперта Ивана Бирчи указывает на то, что так называемую разведку на местности возле дома убитого журналиста Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв машины могла совершить одна женщина, а не две. Об этом говорится в расследовании «Дело Шеремета: Условно доказано».

Важнейшим доказательством причастности задержанных к убийству журналиста министр внутренних дел Арсен Аваков считает экспертизу с участием британского эксперта.

Однако еще одно исследование видео с места убийства, сделанное этим же иностранным экспертом, вообще ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей, опубликованное на днях, отмечают журналисты.

Согласно документу все действия по подготовке и взрыва могла делать одна женщина.

Как узнали журналисты, британский эксперт Бирч этой осенью оценивал сходство женщин, зафиксированных камерами наблюдения утром 20 июля 2016, когда произошел взрыв, за несколько дней до этого, когда якобы происходила подготовка преступления, и ночью, когда заложили взрывчатку под авто Шеремета.

Согласно результатам экспертизы, женщина, которая фотографировала видеокамеры, готовясь к убийству, женщина с видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — могут быть одним человеком.

«Однако, результаты этой экспертизы полиция, очевидно, учитывать не стала. По мнению правоохранителей, делать предварительный осмотр места преступления могла военный медик Яна Дударь, а закладывать взрывчатку — врач-волонтер Юлия Кузьменко», — отмечают журналисты.

Напомним, что причастными к убийству Павла Шеремета полиция считает 5 человек: военнослужащую Яну Дугарь, волонтера, детского хирурга Юлию Кузьменко, сержанта ССО Андрея Антоненко и супругов Грищенко, которые участвовали в АТО. Кузьменко подозревают в закладке и приведении в действие взрывчатки. Дугарь, по версии следствия, якобы фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.

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