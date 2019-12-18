Мнение: ПЖиВ. Хроники «убойного отдела»

Ну, «едрилы» … Набрали себе кадров …

Глава фракции «едроссов» в гордуме Переславля-Залесского Владимир Корнилов подозревается в убийстве местного жителя Павла Чередникова. Судя по описанию ярославского интернет-издания 76.ru, «едросс» Корнилов – садист:

«У Паши была бутылка с собой, вместе они её и распили, — говорят местные жители. — Потом ушли куда-то, а потом ужас начался — за остановкой Корнилов набросился на Чередникова, поколотил и придушил. Может, тогда тот ещё жив был и, вызови Корнилов скорую, может, жив бы и остался. Но Корнилов сходил домой, взял бутылку с ацетоном, облил Пашу и поджёг. Всё лицо обуглилось…»

Все же, неправы жители. Причина смерти, как было установлено, — «механическая асфиксия». То есть, «едрила» Корнилов задушил Павла. Ну и, натурально = хоронили человека, жертву «едросса»-стрэнглера, пытавшегося устроить «сожженку», в закрытом гробу.

Теперь, конечно, «Единая Россия» из Москвы отправила комиссию разбираться «по партийной линии», как Корнилов мог стать партийным начальником.

Известный «сливной бачок», госдумовский депутат-«едросс» Александр Хинштейн говорит:

«Задержание Корнилова по подозрению в убийстве — это беспрецедентное для «Единой России» событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые».

Это точно!

Педофилы в «Единой России» не раз встречались. Например, в Брянской области депутат-«едросс» Никифор Жуков в 2013 году обвинялся в изнасиловании 30 школьниц. Вывозил на своей иномарке в безлюдные места и насиловал. До суда не дожил, скончался от болезни сердца.

А в Астрахани «единороссы» Курсков и Поплевко в 2016-2018 годах изнасиловали 78 детей, снимали с ними порно. Получили в апреле 2019 года 24 и 16 лет колонии.

Но так, чтобы задушить, а потом пытаться сжечь, необычно даже для ПЖиВ. Прав Хинштейн. Такое впервые. Наверное. Но, может быть, мы еще не все знаем об этой замечательной «партии».

На фото: член партии «Единая Россия» Владимир Корнилов. Они его исключили из своих рядов после обвинений в убийстве. Но мы считаем, что он навечно вписан в историю ПЖиВ, поскольку совершил преступление, будучи «едрочленом». Поэтом ПЖиВ отмазаться не удастся.

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Источник: СерпомПо

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