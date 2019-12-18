В Киевской области из-за грязных колес грузовика произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

17 декабря в поселке городского типа Чабаны Киевской области между сотрудниками коммунального хозяйства и строителями произошел конфликт со стрельбой. Об этом проинформировала пресс-служба области.

Отмечается, что местные коммунальщики решили не пускать на дорогу автомобили со стройки с грязными колесами, так как те загрязняли асфальтное покрытие. Они также предупредили строителей, что, прежде чем выезжать на дорогу, водителям грузовиков нужно смывать грязь с колес.

«Сотрудник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего руководитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить «разговор». В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону», – рассказали в пресс-службе.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили убойные травмы тела. Еще двое сотрудников коммунального хозяйства – травматические ранения ноги и живота.

Полиция решает вопрос об открытии уголовных производств по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений, добавили в ведомстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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