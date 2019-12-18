Мнение: Американцы что-то срочно вывозят со своей базы в Турции

Американцы что-то срочно вывозят со своей базы в Турции

После угрозы Эрдогана закрыть авиабазу Инджирлик, её покинули пять американских транспортных самолётов

После того, как президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть для американских военнослужащих военные базы Инджирлик и Кюреджик, с аэродрома Инджирлик за сутки вылетели не менее пяти транспортных самолётов американских ВВС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные издания авиационной тематики.

За сутки авиабазу покинули один сверхтяжёлый транспортник C-5M Galaxy, три тяжёлых транспортных самолёта C-17A Globemaster и транспортно-пассажирский самолёт C-40B.

В воскресенье, 15 декабря, президент Эрдоган заявил о том, что Турция закроет американским военнослужащим возможность пользования базами, если США введут против Турции санкции за покупку российских ЗРК С-400.

Ранее с аналогичным заявлением выступал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В ответ на заявление турецкого президента в Пентагоне сообщили о том, что находятся в Турции только с разрешения её правительства, и хотели бы сохранить важные для США конструктивные отношения с Турцией.

По некоторым сведениям, на авиабазе Инджирлик в Турции хранятся 50 американских ядерных авиабомб B61. В октябре газета The New York Times сообщала о планах американских военных вывезти их оттуда.

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Источник: Конт

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