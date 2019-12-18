Отец Зеленского сказал, что у его сына могут быть проблемы с Коломойским из-за «ПриватБанка»

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью «Стране», опубликованном 17 декабря, выразил мнение, что у его сына могут быть проблемы с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

«Скоро с Коломойским будут проблемы, «1+1» отвернется. Если будут конфликты и с «ПриваБанком» не решится вопрос, то думаю, да. Вова борется против всей системы», – заявил он.

Александр Зеленский подчеркнул, что Коломойский не имеет влияния на его сына.

«Ну канал же его? Он дает ему площадку, а потом скажет: «Пошел он на хер!», «Не пускайте его!» Логика есть?”, – отметил он.

Отец Зеленского заявил, что Коломойский не предоставлял медийной поддержки его сыну.

«Да какая поддержка «1+1»? Прекратите! Они с Коломойским просто вместе работали. Как все. Это олигарх, он заключает договор, они его выполняют. Сколько раз я слышал, как в «95 Квартале» говорят «не вмешивайтесь в нашу программу»… Больше ничего их не связывает. Вот сейчас по «ПриватБанку» начнется. Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с «плохим» олигархом, а все остальные хорошие? Ну никакой логики нет, одна грязь”, – добавил он.

«ПриватБанк», владельцем которого раньше был Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с «ПриватБанком».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что «ПриватБанк» и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

До победы на президентских выборах Зеленский работал в студии «Квартал 95», чьи программы выходили на «1+1». Основным владельцем медиахолдинга «1+1» является Коломойский, доля в компании принадлежит также бизнесмену Игорю Суркису, согласно данным «1+1» за 2017 год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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