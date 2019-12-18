Наука: Сёрферы больше других рискуют заполучить устойчивые к антибиотикам бактерии

Британские исследователи проанализировали данные примерно 300 человек и пришли к любопытному выводу: в кишечниках сёрферов гораздо чаще встречаются бактерии, устойчивые к антибиотикам, чем у людей, не покоряющих волны на досках, но при этом также плавающих в море.

Отчего же так происходит? Авторы новой работы считают, что сёрферы проглатывают примерно в десять раз больше морской воды, чем те, кто просто плавает в море. Между тем, туда выбрасывается значительная часть отходов человечества, включая сточные воды, промышленные вредные вещества и сельскохозяйственные стоки, которые являются потенциальными источниками опасных бактерий.

Специалисты решили узнать, делает ли это сёрферов более уязвимыми к бактериям. Второй вопрос, интересовавший учёных, — устойчивы ли бактерии к антибиотикам.

С этой целью команда специалистов под руководством доктора Энн Леонард (Anne Leonard) из Медицинской школы при Университете Эксетера пригласила к участию в исследовании 150 людей, занимающихся сёрфингом, и 150 людей, не увлекающихся этим занятием. Все участники часто посещали побережья Великобритании.

И поскольку целью исследования было изучение наличия бактерий в кишечниках испытуемых, все люди получили ректальные тампоны для сбора образцов фекалий.

Специалисты изучили образцы фекалий обеих групп: в первой 13 человек (около 9%) имели штаммы E. coli (кишечная палочка), устойчивые к антибиотикам. Во второй группе те же бактерии присутствовали в кишечниках только четырёх человек (3%).

Найденные бактерии учёные решили испытывать при помощи антибиотика цефотаксима. Учёные хотели выяснить, могли ли бактерии E. coli расти в присутствии цефотаксима. Последний используется для уничтожения бактерий кишечной палочки. Однако некоторые микроорганизмы обладают генами, позволяющими им выживать даже под воздействием этого лекарственного средства.

Также оказалось, что у людей, регулярно занимающихся сёрфингом, в четыре раза чаще встречались бактерии с мобильными ("прыгающими") генами, которые делают их устойчивыми к антибиотикам. Такие гены могут передаваться между бактериями. (К слову, мы рассказывали, как учёные планируют бороться с такими обменами).

"Устойчивость к противомикробным препаратам считается одной из величайших проблем в области здравоохранения во всём мире, и всё больше внимания уделяются тому, как резистентность может распространяться в нашем окружении", — говорит в пресс-релизе Леонард.

По её словам, специалистам необходимо срочно узнать как можно больше о том, как люди подвергаются воздействию этих бактерий, и как они колонизируют наши кишечники. "Исследование – первое в своём роде, в котором учёные попытались определить связь между сёрфингом и заселением наших кишечников бактериями, устойчивыми к антибиотикам", — добавляет учёный.

Согласно данным специалистов, устойчивость бактерий к антибиотикам затрудняет лечение многих болезней: некоторые из этих заболеваний включают гонорею, пневмонию, сальмонеллез и туберкулёз.

Устойчивость к антибиотикам растёт до опасно высокого уровня во всех частях мира. Новые механизмы устойчивости возникают и распространяются, ставя под угрозу наши возможности для лечения часто встречающихся инфекционных заболеваний. Порой некоторые инфекции невозможно вылечить, поскольку антибиотики становятся всё менее эффективными, отмечается на сайте ВОЗ.

"Мы не хотим запрещать людям проводить время в море. Такая активность обладает рядом преимуществ. Важно, чтобы люди понимали риски и принимали обоснованные решения, связанные с плаванием и их спортивными привычками", — говорит доктор Уилл Газе (Will Gaze), курировавший исследование.

Между тем, мы рассказывали, что учёные намерены делать с такой проблемой. В частности, предлагается "ослеплять" супербактерии, вызывающие опасные инфекции, искать всё более эффективные антибиотики (даже под носом) и, как вариант, не пропивать весь курс антибиотиков до конца.

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