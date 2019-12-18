В Сети показали, какой могла быть ГАЗель Next

Не так давно в Сети были обнародованы эскизы разрабатываемого микроавтобуса ГАЗель Next. Сотрудники издания «Колёса.ру» показали, какой могла быть данная модель, если бы те рисунки были взяты для определений окончательного варианта дизайна машины.

Данный микроавтобус разрабатывался с 2006 года, однако полноценный выпуск был начат только шесть лет назад, в 2013-м. Как считают эксперты издания, возможны два варианта экстерьера модели. Согласно первой версии, машина получит угловатую фронтальную часть с заужающимся капотом. Также на ней будут выштамповки выше передних колесных арок, а радиаторная решетка установлена практически вертикально. Похожая форма и у фар, перенесенных ниже, при этом в авто также скошен угол передних боковых окон, а зеркала расположены на одной ножке. Ручки дверей вынесены в выемки за ними, а кузовные боковины выполнены достаточно просто.

Согласно другой версии, машина будет больше походить на существующую модель. Однако совсем другими здесь будут увеличены фары, решетка радиатора получит форму трапеции, а ее перекладины, расположенные горизонтально, сделаны более частыми. Передний бампер, плавно переходящий в накладки колесных арок и порогов, не окрашен. Пороги при этом пластиковые, в больших окнах существенно понижена подоконная линия в области боковых зеркал. На боковинах присутствует только одна выштамповка, получившая несколько иную форму, а расположена она по всей длине.

Нынешняя версия микроавтобуса имеет бензиновый УМЗ Evotech мотор, достигающий мощности в 107 лошадиных сил, и вариант мощностью в 150 «лошадей». Ценники машин соответственно равны 1,4 и 1, 54 миллиона рублей.

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