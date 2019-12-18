Россия сочла иностранное военное присутствие на Севморпути ненужным

18.12.2019, 1:58, Новости дня

Необходимости нахождения в акватории Северного морского пути военных кораблей других стран нет, сообщил руководитель Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он заверил иностранных военных атташе, что РФ сама может «обеспечить безопасность судоходства», пишет «Красная звезда».

В Арктике РФ намерена усовершенствовать ПРО, что усилит контроль воздушного пространства и над Северным морским путем, передает РИА «Новости».

Планируется замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные. Кроме того, РФ построит новые корабли ледового класса.

Также Герасимов рассказал, что Северный флот РФ не станут делать очередным военным округом.

Напомним, Северный морской путь – судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана. 



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