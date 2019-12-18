Российская газета «Ведомости» опубликовала фотографию Зеленского и рекламу Hublot на первой полосе

Номер российской газеты «Ведомости» за 17 ноября вышел с фотографией украинского президента Владимира Зеленского и рекламой швейцарских часов Hublot на первой полосе. Фото с обложкой опубликовала в Facebook редактор одного из отделов газеты Ксения Болецкая.

«Передаем привет [телеканалу] ТНТ. Просто так получилось», – написала она.

Фото президента Украины размещено под статьей «Зеленский идет на поправки», которая посвящена децентрализации. Ниже – рекалама Hublot.

Передаем привет ТНТ. Просто так получилось Posted by Ксения Болецкая on Teisipäev, 17. detsember 2019

Владелец газеты Демьян Кудрявцев сказал изданию «Подъем», что «Ведомости» не управляют рекламой. Он отметил, что рекламодатель выбирает полосу, на которой будет размещено объявление. Однако компания Hublot не могла знать, что будет размещено на полосе, а авторы материала – какая будет реклама, так как это запрещено, сообщил Кудрявцев.

11 декабря на ТНТ в РФ впервые начали показывать сериал «Слуга народа». Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.

При этом из первой серии вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине. о сюжету, президент Василий Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы Hublot, название которой произносится как «хубло». Голобордько уточняет: «Путин – хубло?» Этот эпизод смогли увидеть зрители на Дальнем Востоке, но ко времени показа в Москве шутку вырезали.

После показа первых трех серий 11 декабря «Слугу народа» сняли с эфира, хотя в программе ТНТ сначала было указано, что «Слугу народа» покажут 12-го и 13 декабря.

«Слугу народа» сняла студия «Квартал 95». В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа.

В студии «Квартал 95» заявили, что права на показ «Слуги народа» российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях будет вестись показ «Слуги народа» на российском телеканале ТНТ, а также получит ли «Квартал 95» роялти с этого показа.

В мае «Слугу народа» заблокировали в YouTube для российских пользователей. Граждане России могли смотреть украинский сериал только по подписке на сайте «Кинопоиск». Права на «Слугу народа» также купил «Яндекс».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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