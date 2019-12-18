Суд в США отклонил апелляцию Бутиной

Апелляционный суд столичного округа Колумбия отклонил апелляцию Марии Бутиной, о чем просила сама россиянка.
Суд удовлетворил ее ходатайство, передает ТАСС.
Напомним, Бутина в конце ноября сама попросила суд отклонить апелляцию.
В октябре она вернулась в Россию после 18 месяцев в тюрьме США.
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