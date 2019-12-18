Мнение: Когда уйдете и как ответите

«Это не наш вопрос»,- ответил пресс-секретарь Путина на предложение дать комментарий о смертном приговоре пакистанского суда бывшему президенту Мушаррафу.

Отчего же «не наш»? Наша страна за смертную казнь? В других странах? Почему такая отстраненность? У нас в России мораторий на смертную казнь. И лучший комментарий был бы такой, что Россия против того, чтобы Мушаррафа казнили. Как бы там ни считал пакистанский суд. У него такое мнение, а у России свое — не людоедское.

Однако пресс-секретарь Песков не понимает, что когда его просят пояснить о Мушаррафе, то имеют в виду Путина, хотят услышать мнение из Кремля об отстраненных от власти лидерах. А также об ответственности за то, что они совершили на своих постах Каков общий подход? Какое мнение? Хотя бы на примере Пакистана.

Когда уйдете от власти в России и как ответите за то, что натворили – это единственное, что интересно журналистам. А вовсе не далекий Пакистан.

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Источник: СерпомПо

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