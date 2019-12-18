Мнение: Когда уйдете и как ответите

18.12.2019, 1:21, Разное

«Это не наш вопрос»,- ответил пресс-секретарь Путина на предложение дать комментарий о смертном приговоре пакистанского суда бывшему президенту Мушаррафу.

Отчего же «не наш»? Наша страна за смертную казнь? В других странах? Почему такая отстраненность? У нас в России мораторий на смертную казнь. И лучший комментарий был бы такой, что Россия против того, чтобы Мушаррафа казнили. Как бы там ни считал пакистанский суд. У него такое мнение, а у России свое — не людоедское.

Однако пресс-секретарь Песков не понимает, что когда его просят пояснить о Мушаррафе, то имеют в виду Путина, хотят услышать мнение из Кремля об отстраненных от власти лидерах. А также об ответственности за то, что они совершили на своих постах Каков общий подход? Какое мнение? Хотя бы на примере Пакистана.

Когда уйдете от власти в России и как ответите за то, что натворили – это единственное, что интересно журналистам. А вовсе не далекий Пакистан.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Компания Huawei планирует представить обновленную и доработанную версию своего складного смартфона Mate X на MWC 2020 года. Как известно, устройство обзаведется чипсетом Kirin 990 и поддержкой сетей 5G. Генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю в беседе с журналистами подтвердил, что новый складной смартфон Mate X был практически полностью переработан инженерами, он будет оснащён чипсетом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика