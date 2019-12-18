Баканов: Пранкер Джокер – это наше отражение в зеркале

Пранкер Джокер – это явление, которое стало результатом деятельности украинских политиков. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 17 декабря.

«Джокер – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы», – заявил Баканов.

Он не стал говорить, кто скрывается за псевдонимом Джокера и ведет его Telegram-канал.

«Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла», – сказал глава СБУ.

Баканов подчеркнул, что Джокер имеет последователей, а анонимные Telegram-каналы стали явлением в Украине: «Белый рыцарь», «Темный рыцарь»… Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел».

Глава СБУ не исключил, что этот процесс может быть инспирирован извне.

Он считает, что киберугрозы являются ключевым вызовом для безопасности Украины. Дезинформация дестабилизирует ситуацию в стране, и в этом поле работают не только внутренние силы, подчеркнул Баканов.

«Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело… Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы «Государство в смартфоне» – это приоритет. Мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены», – рассказал он.

Пранкер Джокер известен тем, что от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки переписывался с нардепами от фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и Богданом Яременко. Также он общался с бывшим заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александрой Клитиной.

12 ноября в маске Джокера на заседание Верховной Рады пришел народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, который заявил что сделал это в знак борьбы с давлением на свободу слова. «Мы будем их контролировать. Они хотели задавить свободу слова – они родили «джокеров». Поэтому «джокеры» за ними следят, «джокеры» их разоблачают и выводят на чистую воду», – сказал Кива.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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