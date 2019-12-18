Белый дом отказывается признать геноцид армян, несмотря на резолюцию Сената США

18.12.2019, 1:18, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась признавать геноцид армян в Османской империи, несмотря на противоположное решение Конгресса. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу с апреля прошлого года», – сказал он.

Как сообщает ВВС, выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек «одним из самых ужасных злодеяний XX века», но не использовал слово «геноцид».

Сенат Конгресса США 12 декабря поддержал резолюцию и признал геноцидом убийства армян.

На сегодняшний день 49 из 50 штатов США на местном уровне признали геноцид армян официально, но на государственном уровне этого до сих пор не происходило.

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал решение Конгресса США признать массовые убийства армян турками в Османской империи в период с 1915-го по 1923 год геноцидом.

Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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