В Турции в гробнице священников обнаружены древние эпитафии на ассирийском языке

Археологи, работавшие на территории юго-востока Турции, раскопали гробницу, где обнаружили две древние эпитафии, выгравированные на ассирийском языке. Предположительно, там были похоронены священники.
Находка археологов уникальна тем, что до этого момента в стране никогда не обнаруживали надписей на ассирийском языке. Гробница расположена на территории провинции Диярбакыр, рядом с ней находятся доисторические пещеры Хасуни. Как считает руководитель раскопок Ирфана Йылдыза, научный сотрудник местного Университета Дикле, эпитафии были выгравированы на особом диалекте, своими корнями уходящем в древний арамейский язык.
Смысл первой эпитафии исследователи ещё не обнародовали, вторая же информирует примерно о следующем: «Похороненный здесь человек – священник Моноха, и всем, кто читает эту надпись, нужно о нём молиться». Подлинность находок подтвердил местный патриарх.
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