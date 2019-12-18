Российская газета вышла с Зеленским и Hublot на первой полосе

Номер российской газеты «Ведомости» 17 декабря вышел с изображением президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе. Об этом пишет Медуза.

А под статьей о децентрализации в Украине и фотографией Зеленского размещена реклама часов Hublot.

Демьян Кудрявцев, владелец издания «Ведомости», заявил в комментарии «Подъёму», что обложка с часами Hublot и Владимиром Зеленским – просто совпадение.

По его словам, рекламодатель выбирает, на какой странице разместить рекламу, однако какие материалы будут на полосе он знать не может.

«А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено», – подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, 11 декабря российский канал ТНТ показал три серии украинского сериала «Слуга народа». При этом из первой же серии была вырезана шутка про Владимира Путина и часы фирмы Hublot.

По сюжету Василий Голобородько выбирает часы, а его помощник рассказывает, что марку Hublot носит Путин. Голобородько удивленно спрашивает: «Путин — хубло?». В итоге сериал снял с эфира.

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