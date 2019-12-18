Столкновения под Радой. Правоохранители готовят подозрения трем активистам

Из-за столкновений под Верховной Радой Украины, которые произошли 17 декабря, следователи готовят подозрении трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Киева в Facebook.

«Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события», – добавили в пресс-службе.

В полиции напомнили, что в результате стычек пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих. Одному из них другой участник протестной акции попал булыжником в голову.

«Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии – участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.», – добавили в пресс-службе.

Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження… Posted by Поліція Києва on Teisipäev, 17. detsember 2019

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно не известно, был ли этот человек участником акции протеста.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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