Отец Зеленского: Переживаю за Вову, надоело все. Бьют его и бьют

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью «Стране», опубликованном 17 декабря, сказал, что не понимает, почему в адрес его сына направляют много критики.

«Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют», – сказал он.

Отец президента добавил, что не понимает, за что его сына постоянно ругают.

«Вот сейчас он ездил в Париж на нормандский саммит, отстаивал интересы страны. Да, не все получилось. Но и не все от него зависит. И все равно говорят: «Чего он добился? Ничего не добился». Но человек старался? На против него за столом сидит человек, который владеет атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире (речь идет о президенте РФ Владимире Путине – ГОРДОН)! И все равно обхаят… Вот я, например, проработал много лет на объектах, имел разработки, что-то произвел положительное. А сейчас политологов, журналистов такое количество развелось! Знаете, [советский актер театра и кино] Аркадий Райкин говорил: «Если балерину раскрутить и подцепить к генератору, можно осветить целый город!». Вы давите просто», – сказал Александр Зеленский.

Он подчеркнул, что журналисты в стране нужны, «они просто разные бывают. Есть журналисты за бабки».

По мнению отца Зеленского, его сын, когда шел в политику, не понимал «сколько грязи на него польется».

«И слава Богу. Как и то, что опыта нет – слава Богу! Сейчас опытный человек – это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью», – добавил он.

Александр Зеленский заявил, что как отец будет защищать своего сына.

«Он быстро все хватает. Он умный человек. Его приглашали в Россию давно. Не потому что известный, а потому, что он экспромтом мог отвечать. Он закрутил [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Он же выиграл у него. Он разберется, где враг, а где нет. Это главное для президента. Важно, чтобы для людей старались. Ему нужно помогать. Если его добьют, то выберут такого… Это комедия, честное слово», – сказал он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, число украинцев, которые позитивно относятся к Зеленскому, сократилось. В сентябре президента позитивно оценивали 73% респондентов, а к концу ноября этот показатель снизился до 52%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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