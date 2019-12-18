Переговоры по транзиту газа в случае провала могут возобновится в весной 2020 года – Коболев

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев надеется, что переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему возобновятся весной 2020 года в случае, если новый контракт не будет подписан до конца декабря.

Об этом он заявил 17 декабря на встрече «Мир в 2020 году», которую проводит журнал НВ, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», – сказал он, отметив, что вероятность провала переговоров, как и раньше, остается высокой.

Санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», которые сегодня утвердил Сенат США, в случае быстрого подписания документа президентом Дональдом Трампом, могут повысить шансы на то, что в конце 2019 – начале 2020 года между Украиной и Россией будет заключен новый транзитный договор.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым «Газпром» должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к «нулевому варианту», и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос «был разблокирован». «В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо», – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

10 декабря премьре-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и «газовой войны».

Следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет 19 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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