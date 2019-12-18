Джонсон запретил британским министрам посещать экономический форум в Давосе

Глава британского правительства запретил членам кабмина посещать Всемирный экономический форум в Давосе, сообщают СМИ.

Источник Guardian заявил, что премьер намерен сосредоточиться на «приоритетах» британцев – Brexit и системе здравоохранения.

«Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса», – приводит слова источника РИА «Новости».

Сам глава кабмина Великобритании тоже не собирается посещать Давос.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп запланировал посетить форум, хотя прежде сообщил, что отменяет визит.

Отменил поездку в Давос и президент Франции Эммануэль Макрон.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания Huawei планирует представить обновленную и доработанную версию своего складного смартфона Mate X на MWC 2020 года. Как известно, устройство обзаведется чипсетом Kirin 990 и поддержкой сетей 5G. Генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю в беседе с журналистами подтвердил, что новый складной смартфон Mate X был практически полностью переработан инженерами, он будет оснащён чипсетом […]