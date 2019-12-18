В Ростовской области учитель в присутствии одноклассников обругал ученика за то, что тот вступил в полемику с депутатом «Единой России.

Инцидент произошел 11 декабря в школе №1 города Шахты. В этот день у 11-классников был открытый урок, посвященный Дню Конституции. По этому случаю школа пригласила депутата областного Заксобрания Екатерину Стенякину. Народная избранница говорила со школьниками о правах человека. По ее собственным словам, дискуссия получилась живой и увлекательной.

— Очень хорошие детки там, очень умные вопросы задавали. Интересуются политикой — это видно, — сказала депутат «Новой газете».

Она сразу обратила внимание на Даниила Курьянова.

— Живой мальчик, очень интересно рассуждает. Во время беседы я заметила у него на лацкане значок и спросила, что это? Он ответил, что это значок КПРФ. Я удивилась: «Тебе же нет 18-ти, ты не можешь вступать в политические партии», он мне ответил что-то вроде — вот исполнится и обязательно вступлю. Я сказала, что я — член партии «Единая Россия», Даниил ответил: «Ну тогда мы с вами идеологические враги». Все рассмеялись. Я сказала, ну, какие мы враги? В мой комитет (Екатерина возглавляет в областном парламенте Комитет по молодежной политике, спорту и туризму – Е.Р.) входят в том числе представители КПРФ, и все они охотно поддерживают мои законодательные инициативы. На том и разошлись. Я даже представить не могла, что получится такой скандал.

Депутат Екатерина Стенякина ведет открытый урок в школе города Шахты. Фото: zsro.ru

Скандал случился не сразу, а на следующем уроке. Дождавшись, когда депутат уедет, учитель истории Алексей Желтов ворвался в класс и набросился на Даниила с оскорблениями. Одна из учениц включила диктофон, а потом отправила аудиофайл матери. Так Шахты почувствовали всю силу педагогического таланта Алексея Алексеевича Желтова.

— Ты пересрал работу, сука, всего класса! Или ты, тупорылое чмо, вместе с мамкой забирай документы, или я не буду больше здесь классным руководителем! — кричал учитель, не обращая внимания на робкие попытки Даниила объясниться.

Как выяснилось в ходе этой эмоциональной беседы,

Алексея Желтова взбесила фраза «идеологические враги», которую школьник позволил себе во время общения с депутатом от «Единой России».

— Ты идиот клинический! Человек реально помогает школе! Этот человек мебель покупал. Он учителям нашим грамоты вручает. А ты начал хренотень нести — «мы с вами идеологические враги!» — не унимался педагог.

«Учитель года» Алексей Желтов. Фото: youtube.com

Даниил попытался оправдаться: «Да я пошутил!»

Но это еще больше вывело из себя Алексея Желтова:

— Пошутил? Ты идиот?! Ты просто придурок! Надо еще маме объяснить, почему я тебя считаю клиническим дегенератом. И тебя, козел, надо было в прошлом году просто тупо на учет ставить, а твоя мама приходила и говорила: «У нас Данил такой хороший мальчик, он же так участвует в жизни школы, почему вы его хотите на учет поставить?» Он всего лишь покурил возле кабинета, чтобы нас оштрафовали. Так вот, или я в вашем классе больше работать не буду, или эта тварь уходит нафиг. Ты реально дебил. Зачем я на тебя время трачу. Я свое слово сказал. Я валю нахер из этой школы.

Даниил Курьянов. Фото публикуется с разрешения родителей

Именно угрозы учителя уйти из школы, говорит сестра Даниила, спровоцировали дальнейшее развитие конфликта. Сначала родители встали на сторону матери мальчика, которая заявила, что подобное поведение для педагога недопустимо.

— Вы не представляете, что тут началось, — говорит Анна Сусло, которая на 11 лет старше своего брата. — Дети говорят, что Алексей Алексеевич так и и сказал: «Если вы не будете за меня, вы ЕГЭ не сдадите». А это профильный экзамен, у класса специализация — обществоведение.

Алексей Желтов — «Учитель года» в городе Шахты, в прошлом году претендовал на звание «Учитель года Ростовской области».

— Все четыре года, что он у них работает (классным руководителем – Е.Р.), все время проблемы, — говорит Анна. — На него многие дети жаловались. Девочке какой-то юбку порвал, а когда застукал парней курящими за школой, кричал на них: «Может вам что-нибудь другое в рот засунуть?»

Мама ходила в школу, жаловалась директору, но ее буквально выставили за дверь. Говорят, ничего не знаем, он хороший учитель.

Родители школьников, которые сначала встали на сторону Даниила, после беседы с директором школы изменили свою точку зрения.

— В группе в WhatsApp сейчас все пишут, не надо конфликтовать, надо о детях подумать, им ЕГЭ сдавать, — говорит Анна. — Все сводится к тому, чтобы мой брат забрал документы из школы. Почему? Почему не Желтов? Разве может он после такого работать в школе?

Директор школы Татьяна Самарская комментировать ситуацию отказалась.

К середине пятницы, 13 декабря, когда об инциденте написали федеральные СМИ, Алексей Желтов выложил в интернет видео с извинениями в адрес мальчика.

— После проведения успешного занятия, я посчитал, что он (Даниил — Е.Р.) повел себя нагло, фамильярно, — бойко отчитывается «учитель года». — Я понимаю недопустимость своих действий, это были действия непедагогичные и непрофессиональные. Я признаю это, приношу свои извинения мальчику и его семье. Хочу принести их лично, если они возьмут трубку или откроют дверь. Но я бы так же хотел обратить внимание на людей, которые раздувают эту историю до всероссийского скандала. Какие интересы они преследуют?

Семья Даниила отказывается общаться с администрацией школы, а после того, как родители его одноклассников встали на сторону учителя, — и с ними тоже. По данным «Новой газеты», Курьяновы написали заявление в полицию с требованием привлечь педагога к ответственности за оскорбление юноши.

Елена Романова

Собкор «Новой»

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский бренд Caviar, известный своими необычными разработками по улучшению смартфонов от Apple, представил недавно вышедший iPhone 11 Pro в совершенно новом исполнении. Стоимость устройства варьируется около 9 млн рублей, а главной особенностью станет использование частей предметов, принадлежащих знаменитостям. Новый гаджет будет выпущен коллекцией в количестве 50 экземпляров, iPhone посвятят Иисусу, Мэрилин Монро и Майку Тайсону. […]