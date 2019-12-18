Эксперты объяснили «мистическое» поднятие купола над метеоритом в музее Челябинска

Эксперты провели «расследование» и выяснили причину «мистического» поднятия купола над метеоритом в городском музее истории Челябинска. Свидетелями произошедшего оказались несколько работников культурного учреждения, которые были настолько шокированы, что даже составили акт необъяснимого с их точки зрения инцидента.

Исходя из обнародованного в интернете документа, самопроизвольное поднятие купола произошло в минувшую субботу в 15 часов 30 минут, и это спровоцировало срабатывание сигнализации. Установить всё обратно сотрудникам музея удалось уже через пульт управления системой. О том, что произошёл сверхъестественный инцидент, было немедленно уведомлено начальство. По словам пресс-секретаря музея Айвара Валеева, поднятие купола над метеоритом – очень трудоёмкий процесс. Для этого нужно задействовать находящиеся по краям системы 4 электрических двигателя, вес же конструкции достаточно большой. Без разрешения вышестоящих органов это делать запрещено. Кроме того, космический объект находится под сигнализацией.

«Такого ещё никогда не случалось – чтобы купол вдруг взял да и самовольно приподнялся. У нас теперь такая шутка появилась: «собрат» челябинского метеорита, о котором много писалось в прессе в минувшем месяце, передал «родственнику» какой-то особый привет, и тот ему ответил», – пояснил Валеев.

Специалист добавил: некоторые сотрудницы музея до сих пор пребывают в потрясении, подозревая, будто в произошедшем замешаны «тёмные силы». Дело в том, что накануне самопроизвольного поднятия купола возле метеорита продолжительное время крутилась группа людей. Правда, данные посетители оказались более-менее спокойными, в отличие от «коллег», приходивших взглянуть на «небесного посланца» летом: те устроили вокруг камня нечто наподобие ритуальных танцев, произносили какие-то молитвы и едва ли не целовали купол.

Однако разгадка оказалась банальной. «Технический сбой», – лаконично констатировали эксперты.

Метеорит, остатки которого находятся в музее города, взорвался над челябинским небом 15 февраля 2013 года. Часть его оказалась в озере Чебаркуль, откуда она была поднята и передана в музей.

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