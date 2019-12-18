Hyundai в 2020 году обновит всю модельную линейку в РФ

По информации инсайдеров со ссылкой на представителей южнокорейского автоконцерна Hyundai, компания планирует изменить весь модельный ряд на российском рынке. В РФ на сегодняшний день представлено сразу 6 моделей бренда.
Кроме того, производители хотели бы привезти в Российскую Федерацию кроссовер Palisade. Что касается других изменений, то здесь стоит отметить и новые модели от марки Genesis, являющейся собственностью Hyundai. В первой половине 2020 года на российском авторынке дебютирует обновленная версия Sonata и модернизированные Solaris и Creta. Среди интересных новинок стоит выделить спортивный кроссовер Tucson.
В третьем и четвертом квартале грядущего года должна появиться Palisad, начнется выпуска машины нового поколения Elantra и Santa Fe. Genesis представит в РФ две новые модели – кроссовер GV80 и новую генерацию G80, заключили эксперты.
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