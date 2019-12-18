Врачи назвали различия между обычной простудой и осложнениями. Иногда привычные симптомы в виде температуры, насморка и кашля предупреждают о том, что болезнь не ушла и грозит опасными последствиями.

Полушутливая фраза о насморке, который в любом случае будет длиться неделю, на самом деле, считают медики, требует уточнения. Безусловно, здоровый человек не должен избавляться от выделений из носа с помощью гормональных ингаляторов. Для облегчения состояния достаточно бывает просто промывать носовые пути физраствором, чтобы убрать микроорганизмы, а вместе с ними и отечность. Могут понадобиться капли с эфирными маслами, если нет аллергии на них. Однако если в течение 7 дней у взрослых и 10 у детей симптомы не исчезают, держится температура, появляется боль в районе гайморовых пазух, шум в ушах, а выделения приобретают желтоватый оттенок и неприятный запах, становится понятно, что инфекция проникла выше и возникло осложнение. В этом случае обращение к лор-специалисту откладывать не стоит.

Отхождение мокроты из верхних дыхательных путей, которое происходит во время откашливания, в норме может длиться и до трех недель. Но хрипы в легких, чувство боли в груди, температура требуют уже помощи терапевта или педиатра, если болеет ребенок. При длительной высокой температуре выше 38,5, которая сопровождается учащенным дыханием, необходима уже неотложная помощь специалистов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Закон №2237 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с поправками законопроект №2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины». Этот документ предусматривает внесение сведений о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований только […]