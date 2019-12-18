Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупному военному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту, сообщил руководитель Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Герасимов выступил перед военными атташе иностранных государств, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в доктринальных документах НАТО РФ рассматривается в качестве противника. В декабре НАТО сообщило о повышении оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг». С 2016 года страны НАТО увеличили расходы на оборону на 130 млрд долларов, к 2024 году планируется увеличение на 400 млрд. Кроме того, космос был назван отдельной сферой ведения боевых действий. Также в Европе продолжают развертывать ПРО США, усиливается военная активность.

Герасимов подчеркнул, что «пропагандисты Запада и фейковые СМИ» при этом объявляют «угрозой» любой шаг РФ «в области обеспечения своей военной безопасности», даже если речь идет о плановых и транспарентных процессах.

НАТО только усиливает напряженность, сообщил глава Генштаба, призвав к «снижению рисков опасных инцидентов в военной сфере» и восстановлению взаимодействия сторон.

Герасимов подчеркнул необходимость «использования траспондеров» самолетами над Балтийским морем. Он заявил, что нужно улучшить «механизмы предотвращения опасной военной деятельности», включая уточнение значения сигналов и «минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами».





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