Соседов о фильме с Пугачевой «Тот самый концерт»: «Не смотрел и смотреть не буду»

Сергей Соседов прокомментировал премьеру фильма об Алле Пугачевой. Как сказал музыкальный критик, он не смотрел «Тот самый концерт» и не собирается.

По сообщениям некоторых СМИ, картина Примадонны собрала внушительную сумму в российском прокате – примерно 30 миллионов рублей. Другие издания утверждают, что она была неудачной, однако представители Пугачевой не признают это публично. Соседов дал комментарий прессе, в ходе которого заявил о своем нежелании смотреть «Тот самый концерт». Согласно словам эксперта, подобную ленту можно снять с любым исполнителем, поскольку запечатленные кадры – лишь пазл из разных номеров со звуком.

В то же время Соседов выслушал мнения коллег о фильме с Аллой Борисовной, однако уверен, что его устроит качество присутствующего в картине музыкального материала. Критик заявил: некоторые композиции неприлично исполнять в возрасте Пугачевой.

Даже тот факт, что по кассовым сборам «Тот самый концерт» занял 9-е место среди 147, не изменил мнение эксперта. Тем не менее журналист назвал это достижение «оглушительным», сообщают Народные новости России.

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