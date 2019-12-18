Наталья Подольская: «Я женила Преснякова на себе»

Наталья Подольская появилась в студии передачи «Ой, мамочки!», где пояснила о личной жизни. По словам певицы, в свое время она закрутила роман с женатым Владимиром Пресняковым, буквально «женив его на себе».
Как сказала супруга музыканта, поначалу их отношения были сложными, поскольку он оказался несвободен. Сейчас артисты счастливы в браке, однако перед официальным закреплением союза они столкнулись с множеством проблем. Подольская считает залогом крепкой семьи дружбу. По словам Преснякова, будущая жена покорила его задолго до начала романа. «Я полюбил Наташу, когда увидел ее песню „Поздно“ по телевизору», — признался композитор. Согласно рассказу исполнительницы, она неосознанно закрутила отношения с женатым клавишником. «Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания», — отметила знаменитость.
После того, как Подольская узнала о браке возлюбленного с другой, они расстались на 6 месяцев. Певица первой решила помириться, позвонив Преснякову после просмотра его выступления. Пара встречалась на протяжении 5 лет, а артистка все ждала предложения от эпатажного коллеги. Во время исповеди в церкви батюшка отказал звезде эстрады в причастии из-за жизни в грехе. Тогда она решила женить избранника на себе.
У супругов растет 4-летний сын Артемий, при появлении на свет которого присутствовал его отец. Музыкант поддержал жену в непростой период, хотя при самых родах не присутствовал. «Мне было очень приятно, что рядом со мной родной человек», — поделилась звездная мать.
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