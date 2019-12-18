Психолог Елена Ярикова: «Кричащую о сексуальности Волочкову нельзя показывать детям»

Рустам Солнцев в ходе беседы с психологом Еленой Яриковой обсудил кричащую о своей сексуальности Анастасию Волочкову. Специалист считает, что детям нельзя показывать балерину из-за откровенных фото в соцсетях.
Всем известно, что артистка любит обнажиться перед объективами камер и продемонстрировать провокационные снимки подписчикам. За подобные публикации Волочкову регулярно критикуют, однако это не мешает ей продолжать размещать эротические кадры. Елена Ярикова пояснила о причинах реакции публики на поступки танцовщицы. По словам психолога, знаменитость является прирожденным провокатором и любит вызывать эмоции. Ее демонстративное поведение направлено не на мужчин, поскольку артистка уверена в собственной сексуальности, а на женщин. Таким образом она бросает им своеобразный вызов.
Специалист заявила, что Волочкова не захочет ничего менять, хотя в ее поведении нет ничего страшного. Однако запретить показывать ее детям все же стоит. Эксперт считает, что кричащая о своей привлекательности звезда балета совершает ошибку, из-за чего теряет грань между сексуальностью и вульгарностью. Психолог привела в пример Наталью Чистякову-Ионову, которая также любит показывать поклонникам откровенные снимки. Как отметила Ярикова, певица замужем и ей не нужно покорять других мужчин.
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