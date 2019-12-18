Психолог Елена Ярикова: «Кричащую о сексуальности Волочкову нельзя показывать детям»

18.12.2019, 0:04, Разное

Рустам Солнцев в ходе беседы с психологом Еленой Яриковой обсудил кричащую о своей сексуальности Анастасию Волочкову. Специалист считает, что детям нельзя показывать балерину из-за откровенных фото в соцсетях.
Всем известно, что артистка любит обнажиться перед объективами камер и продемонстрировать провокационные снимки подписчикам. За подобные публикации Волочкову регулярно критикуют, однако это не мешает ей продолжать размещать эротические кадры. Елена Ярикова пояснила о причинах реакции публики на поступки танцовщицы. По словам психолога, знаменитость является прирожденным провокатором и любит вызывать эмоции. Ее демонстративное поведение направлено не на мужчин, поскольку артистка уверена в собственной сексуальности, а на женщин. Таким образом она бросает им своеобразный вызов.

Специалист заявила, что Волочкова не захочет ничего менять, хотя в ее поведении нет ничего страшного. Однако запретить показывать ее детям все же стоит. Эксперт считает, что кричащая о своей привлекательности звезда балета совершает ошибку, из-за чего теряет грань между сексуальностью и вульгарностью. Психолог привела в пример Наталью Чистякову-Ионову, которая также любит показывать поклонникам откровенные снимки. Как отметила Ярикова, певица замужем и ей не нужно покорять других мужчин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве в филиал №2 онкологической больницы №1 в среду пришли сотрудники Росгвардии. Случилось это сразу же после того, как в учреждение приехала председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она хотела поговорить о закрытии больницы и судьбе ее врачей. Учреждение закрывают якобы на ремонт, без работы остануться около сотни медиков.  Три года назад гинекологическую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика