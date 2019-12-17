Долгожданное соединение: Энистон и Питт на пороге новой жизни

17.12.2019, 23:42, Разное

Звезда Голливуда Дженнифер
Энистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественский
праздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущий
Джимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, что
вечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.

Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал на
вечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с ней
позже.

Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночь
стала большим событием: «Все важные
люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с
ней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а он
принял это приглашение».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ok, @jimmykimmel… here are your f*%king Friendsgiving enchiladas.

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 28 Ноя 2019 в 4:23 PST

Напомним, что после развода и
Энистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, два
разбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве в филиал №2 онкологической больницы №1 в среду пришли сотрудники Росгвардии. Случилось это сразу же после того, как в учреждение приехала председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она хотела поговорить о закрытии больницы и судьбе ее врачей. Учреждение закрывают якобы на ремонт, без работы остануться около сотни медиков.  Три года назад гинекологическую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика