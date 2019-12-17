Долгожданное соединение: Энистон и Питт на пороге новой жизни

Звезда Голливуда Дженнифер
Энистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественский
праздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущий
Джимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, что
вечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.
Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал на
вечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с ней
позже.
Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночь
стала большим событием: «Все важные
люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с
ней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а он
принял это приглашение».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ok, @jimmykimmel… here are your f*%king Friendsgiving enchiladas.
Напомним, что после развода и
Энистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, два
разбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Москве в филиал №2 онкологической больницы №1 в среду пришли сотрудники Росгвардии. Случилось это сразу же после того, как в учреждение приехала председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она хотела поговорить о закрытии больницы и судьбе ее врачей. Учреждение закрывают якобы на ремонт, без работы остануться около сотни медиков. Три года назад гинекологическую […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- RT рассказал историю американского профессора, объявленного российским шпионом. Но шпионом он назвал себя сам / 15 ноября
- Филолог оценил слова профессора НИУ ВШЭ об «убогом и клоачном» русском языке / 30 октября
- Вертолет Южной Кореи упал в Японское море. Семь человек пропали без вести / 1 ноября
- Гаджеты: Роскомнадзор вводит штрафы для нарушителей законов об интернете / 23 октября
- СМИ в Польше назвали Макрона «полезным идиотом Кремля» / 8 ноября
- Сенцов решил создать общественную организацию / 22 октября
- Арестован убивший пешехода в Мытищах водитель / 18 ноября
- Недорогой смартфон Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой рассекречен / 7 декабря