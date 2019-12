Долгожданное соединение: Энистон и Питт на пороге новой жизни

Звезда Голливуда Дженнифер

Энистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественский

праздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущий

Джимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, что

вечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.

Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал на

вечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с ней

позже.

Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночь

стала большим событием: «Все важные

люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с

ней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а он

принял это приглашение».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ok, @jimmykimmel… here are your f*%king Friendsgiving enchiladas.

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 28 Ноя 2019 в 4:23 PST

Напомним, что после развода и

Энистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, два

разбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?

