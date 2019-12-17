Коболев поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2»

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев поблагодарил США за санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Компании, задействованные на строительстве “Северного потока – 2”, будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США», – отметил Коболев.

«Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также спасибо команде, которые три года помогали этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше», – написал он.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ.

17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» можно задержать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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