Мнение: О требованиях «компартии» Японии вернуть Курилы

О липовых японских ";коммунистах", которые требуют возвращение Курильских островов Японии.

Некоторые сведения о компартии Японии.

Компартия Японии регулярно заявляет о необходимости «возвращения Курил».

Предлагаем вниманию для информации некоторые сведения об идеологии КПЯ из её официальных источников. Читатель по тексту сам увидит, что к марксизму КПЯ отношения не имеет.

I. «Ленин, в целом следуя духу научного социализма, теория которого была разработана Марксом и Энгельсом, всесторонне проанализировал политические и экономические условия мирового капитализма, достигшего стадии империализма, и подверг резкой критике политическую реакцию и отрицание демократии, захват и угнетение других наций, милитаризм, агрессивные войны и другие преобладающие тенденции империализма. Он провозгласил, что рабочий класс и народ должны выше поднять знамена демократии, политической свободы и национального самоопределения в их борьбе за достижение конечной цели социализма. Согласно Ленину, рабочий класс должен не только придавать значение битве за демократию в борьбе за своё освобождение, но и стремиться к полной реализации принципов демократии и национального самоопределения даже после победы социалистической революции».

II. «Нарушения принципов свободы и демократии, включая и права наций на самоопределение, которые совершались в Советском Союзе начиная с периода правления Сталина, привели к низвержению основ научного социализма и пересмотру переходного к социализму курса, обоснованного в ленинский период. Всё это окончательно отбросило советское общество в направлении регресса и деградации, к системе угнетения людей, что абсолютно чуждо социализму. Результатом этого регресса и деградации явился распад СССР и подчинённых ему режимов Восточно-Европейских стран в 1989-1991 гг».

III. «Захват исторической территории Японии – великодержавная ошибка Сталина. Каким же образом Курильские острова и являющиеся частью Хоккайдо острова Хабомаи и Шикотан были присоединены к территории бывшего Советского Союза – нынешней России? Причина этого заключается в том, что на заключительном этапе Второй мировой войны Сталин, советский лидер того времени, потребовал в качестве условия участия Советского Союза в войне против Японии аннексии Курильских островов, являвшихся исторической территорией Японии. После чего он присоединил Курильские острова к Советскому Союзу, не дожидаясь подписания мирного договора. Если говорить о вопросе урегулирования межгосударственных отношений после окончания Второй мировой войны, то сначала союзники и в „Атлантической хартии (Англо-американской декларации)“ (1941 г.), которую Советский Союз поддерживал, и в „Каирской декларации“ (1943г.), к которой он также присоединился, провозгласили в качестве основного принципа принцип „нерасширения территорий“. В „Атлантической хартии“ было чётко сказано, что „США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям“, а в „Каирской декларации“ отмечалось, что „союзники не стремятся ни к каким завоеваниям для самих себя и не имеют никаких помыслов о территориальной экспансии“. Но несмотря на это, на секретной встрече лидеров трёх государств (США, Великобритании и СССР), состоявшейся в конце Второй мировой войны, феврале 1945 г. в городе Ялта на Крымском полуострове, Сталин потребовал в качестве условия вступления Советского Союза в войну против Японии „передачи“ СССР Курильских островов, являвшихся законной японской территорией. Америка и Англия, в свою очередь, согласились с этим условием („Ялтинское секретное соглашение“). Во время переговоров Сталин заявил о том, что „для вступления Советского Союза в войну против Японии крайне важным является признание за СССР определённых прав и интересов, которые он хотел бы получить на Дальнем Востоке“, и твердо настаивал на „передаче СССР этих прав“ („Рузвельт и pyccкиe: Ялтинская конференция“, Эдвард Р. Стеттиниус, Государственный Секретарь США того времени).

Требование Сталина было грубым нарушением послевоенного принципа „нерасширения территорий“, поддерживаемого союзными государствами, в число которых входил и СССР, и не отвечало никаким международным нормам. Более того, Советский Союз военным путём захватил не только Курильские острова, но и являющиеся частью Хоккайдо и не упомянутые в Ялтинском соглашении острова Хабомаи и Шикотан. А вскоре после окончания войны, в 1946 г. СССР, пока ещё не встал вопрос о подписании мирного договора, в одностороннем порядке „включил“ Курильские острова и острова Хабомаи и Шикотан в состав территории Советского Союза. После этого, во время заключения в 1951 г. Сан-Францисского мирного договора в статье этого договора, касающейся территориальных прав, Японию заставили „отказаться от всех прав, правооснований и претензий“ на Курильские острова (статья 2 пункт с). Этот пункт был неправомерно включен Америкой, являвшейся разработчиком договора, на основе содержания Ялтинского соглашения 1945 года. Но Япония не являлась участником этого соглашения, поэтому нет никаких оснований ограничивать японский народ рамками оговорённых в нём секретных решений. В процессе переговоров по территориальному вопросу между Японией и Россией необходимо чётко осознавать, что корнем сегодняшней территориальной проблемы между двумя странами являются именно произвол Сталина, который грубо нарушил принцип «нерасширения территорий», а также его великодержавный территориальный экспансионизм. И само собой разумеется, что правительство Российской Федерации как наследник международной позиции бывшего Советского Союза должно нести ответственность за исправление тех серьёзных ошибок, которые были совершены Сталиным. В основании требования японского народа о возврате Россией территорий лежит идея об исправлении великодержавной ошибки Сталина и желание возродить японскую историческую территорию. Таким образом, в процессе решения территориального вопроса у японского народа имеется справедливое оправдание своих требований».

https://vk.com/wall-156278021_11134 — цинк

Как не трудно заметить, типично троцкистская риторика, про то, как Сталин изменил делу Ленина, которую воспроизводил еще сам Троцкий на страницах свох опусов 30х годов прошлого века.

Сама же японская "компартия" героически борется за возвращение того, что японская империалистическая военщина утратила по итогам 2-й мировой войны, после которой в Японии было установлено марионеточное проамериканское правительство, а сама страна де-факто оставалась оккупированной. Этот контекст японская "компартия" благополучно опускает.

Касательно же принадлежности Курил, авторы сами пишут, что с переходом Курил в состав СССР были согласны и США и Британская Империя, но конечно же виноват Сталин, который "незаконно расширил территорию", тогда как "ограничивать Японию не было никаких оснований". Действия Японии во второй мировой войне конечно же не могли давать каких-либо оснований. Ну не могли же, как они думают.

Правительству РФ безусловно надо покаяться за Сталина, вернуть Курилы Японии и выплатить компенсации с процентами за доставленные неудобства.

Как не трудно заметить, борьба со Сталиным как обычно касается вопросов правовых оснований текущих границ РФ.

Поэтому надо усилить накал борьбы со сталинщиной и покаяться перед заграничными жертвами кровавого тирана! Только так Россию примут в семью цивилизованных народов!

Источник: Colonel Cassad

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