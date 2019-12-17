Эксперты заявили, что у некоторых коал обезьянья походка

Команда австралийских ученых провела исследование, направленное на проверку предположения, согласно которому коалы могли приобрести похожий на приматов способ передвижения.

Известно, что жизнь на деревьях накладывает определенные ограничения на организм. Субстрат, по которому животные перемещаются, постоянно обрывается, что вынуждает их постоянно менять траекторию движения. Также им приходится стабилизировать тело, чтобы не упасть с высоты. По деревьям обычно успешно лазят приматы, но коалы живут в похожих условиях. Сотрудники университета Саншайн-Коаст в Австралии решили изучить способности коал и провели за ними наблюдение в зоопарке Квинсленда.

В итоге специалисты определили, что стратегия передвижения коал все же является чем-то средним между приматами и другими млекопитающими. Подобно приматам они используют диагональную походку.

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