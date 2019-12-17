Известно влияние лучевой терапии на работу нейронов

Группа американских исследователей смогла найти причину нарушения связей между нервными клетками головного мозга. Оказалось, именно такое воздействие на коммуникацию нейронов оказывает лучевая терапия.

Ученые давно знали, что одним из наиболее неприятных эффектов краниальной лучевой терапии при раке головного мозга являются когнитивные нарушения. До недавнего времени, однако, эксперты не знали ничего о влиянии на мозг ионизирующего излучения. Нейробиологи из Рочестерского университета в рамках проведенного исследования облучили мышей дозой ионизирующего излучения, эквивалентной получаемой во время краниальной лучевой терапии. Выяснилось, что данная процедура нарушает коммуникацию нейронов головного мозга.

Специалисты уже занялись поисками наиболее эффективного метода предотвращения повреждения нервных клеток при лучевой терапии.

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