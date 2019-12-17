Создано устройство для лечения проблем глотания

Специалисты из США представили носимое устройство, способное помочь справиться с проблемами глотания. Для создания устройства понадобились недорогие материалы, а потому оно будет доступным для всех желающих.

Даже в современных условиях для лечения проблем глотания все еще используется громоздкая техника, которую могут применять только врачи. Более того, такая техника не находится в распоряжении всех медицинских учреждений во всем мире. В некоторых слаборазвитых странах и в сельской местности такой техники не отыскать. Именно поэтому американские эксперты разработали портативное устройство, состоящее из пластины, размещаемой на шее. Данная часть соединяется со специальным блоком, который хранит информацию о действиях мышц шеи, отвечающих за глотание.

Предполагается, что новое устройство позволит не только сделать более оперативным процесс диагностики проблем глотания, но еще и расширит возможности простых людей

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