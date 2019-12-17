Мнение: Выдержанная месть за санкции: РФ нанесла сокрушительный удар по Канаде и Австралии

Вернейшие союзники США, первыми поддержавшие экономическую войну с Россией в 2014 году, жестоко поплатились за свою русофобию. Российский газопровод «Сила Сибири» лишил Австралию и Канаду крупнейшего рынка сбыта СПГ, пробив внушительную дыру в бюджетах обеих стран.

Китай готов полностью перейти на импорт трубопроводного газа, отказавшись от поставок СПГ, занимавшего до недавних пор изрядную долю китайского энергетического рынка. Больше всего от этого пострадают Австралия и Канада, чей экспорт сжиженного газа ориентирован только на Китай. К таким тревожным для ближайших союзников США выводам пришли участники Центра исследований «Блумберг» в Шанхае, прогнозируя тотальный спад спроса на СПГ в Китае.

На данный момент из-за заградительных пошлин на американское топливо крупнейшими поставщиками Поднебесной стали Австралия с Канадой. Для этих экспортёров СПГ Китай является самым выгодным и, по сути, единственным рынком сбыта. Другие азиатские страны просто пресыщены газом. Канберра с Оттавой кормились именно с поставок в Китай. Сейчас же Пекин постепенно сокращает потребление голубого топлива, что уже больно бьёт основных поставщиков СПГ. Однако главной проблемой для Запада стал российский газопровод «Сила Сибири». Китайцы поворачиваются к газу из трубы, отказываясь от нерентабельного в сравнении с российским топлива.

Спад потребления газа в Китае не нанесёт вреда российскому трубопроводу, ибо даже минимальные потребности Пекина требуют полной загрузки трубы. Австралия с Канадой в это же время останутся ни с чем. «Сила Сибири» окажет огромное влияние на газовую отрасль всей КНР и навсегда выдавит СПГ из Китая. По факту, запуск трубопровода уже нанёс непоправимый вред экономике Австралии и Канады, лишив рынков сбыта отрасль, оказывающую огромное влияние на формирование бюджета обеих стран.

Ещё в 2014 году Россия по вполне понятным причинам начала своеобразный экономический разворот на восток. Западные русофобы намёков не поняли и отвечали на опасную для себя тенденцию всё новыми и новыми санкциями. В результате Москва вполне ожидаемо вышла победительницей, а те, кто первыми набросились на РФ пять с лишним лет назад, остались ни с чем. Месть русофобам оказалась выдержанной и просто-таки смертельной.

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Источник: Конт

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