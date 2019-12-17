Jeep готовит новый компактный внедорожник

17.12.2019, 23:14, Новости дня

Компания Jeep активно работает над выпуском новой модели внедорожника.

Автомобиль позиционируют в качестве прямого конкурента для компактной модели Suzuki Jimny. Вместе с тем в руководстве компании указали, что несмотря на внедорожный характер автомобиля, он станет достаточно универсальным и комфортным для повседневной эксплуатации в условиях городских дорог. Пока точные параметры отсутствуют, но есть сведения относительно использования архитектуры французского альянса Peugeot-Citroen.

Приобрести новую модель станет возможным к 2022 году, а потому характеристики удерживаются в тайне. Новый внедорожник получит подзаряжаемый гибрид, за счет чего спрос на технику может значительно вырасти. Также не исключается выход электрической комплектации компактного внедорожника от Jeep.



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