Jeep готовит новый компактный внедорожник

Компания Jeep активно работает над выпуском новой модели внедорожника.
Автомобиль позиционируют в качестве прямого конкурента для компактной модели Suzuki Jimny. Вместе с тем в руководстве компании указали, что несмотря на внедорожный характер автомобиля, он станет достаточно универсальным и комфортным для повседневной эксплуатации в условиях городских дорог. Пока точные параметры отсутствуют, но есть сведения относительно использования архитектуры французского альянса Peugeot-Citroen.
Приобрести новую модель станет возможным к 2022 году, а потому характеристики удерживаются в тайне. Новый внедорожник получит подзаряжаемый гибрид, за счет чего спрос на технику может значительно вырасти. Также не исключается выход электрической комплектации компактного внедорожника от Jeep.
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