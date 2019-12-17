В ноябре продажи на авторынке США выросли на 1 процент

На автомобильном рынке США в прошлом месяце реализовали около 1,4 миллиона новых машин.

Предложенный результат на 1% больше, чем в прошлом году. Также аналитики подсчитали, что за период с января по ноябрь 2019 года всего на рынке США продали около 15,5 млн новых автомобилей, включая внедорожники. Но в этом случае показатель оказался на 1,1% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, лидирующее место по популярности сохранил концерн General Motors, продавший в ноябре около 235 тысяч автомобилей.

На втором месте по уровню спроса остается японский бренд Toyota, продавший около 207,8 тысяч новых машин. В тройку лидеров также попала американская компания Ford с результатом около 190 тысяч продаж.

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