Под Радой произошли столкновения, Сенат США утвердил санкции против «Северного потока – 2». Главное за день

Под Радой произошли столкновения

В Киеве под Верховной Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки, правоохранители начали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди под Радой пострадали из-за того, что на митинге «звучали не голоса фермеров, а политические лозунги».

Сенат США утвердил санкции против «Северного потока – 2»

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – утвердила закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока – 2». Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Россия расширила санкции и эмбарго против Украины

Правительство России расширило список запрещенных к ввозу товаров из Украины. В этот список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ в Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов

Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 «О внесении изменений в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» соответствует Основному закону. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения.

Генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майор Дмитрий Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов, вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн. Марченко рассказал, что 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн – пятый президент Украины Петр Порошенко. Генерал утверждает, что не причастен к закупкам бронежилетов.

Прокуратура подозревает в организации покушения на Вячеслава Соболева 25-летнего уроженца России

В прокуратуре города Киева заявили, что 25-летний уроженец Российской Федерации привлек за $40 тыс. в качестве исполнителя для убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева 20-летнего экс-участника АТО. Тот выстрелил по машине, где находился Соболев, но попал в его трехлетнего сына. Правоохранители согласовали уроженцу РФ сообщение о подозрении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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