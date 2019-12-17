Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

Путин поблагодарил Макрона за хорошую организацию «нормандского саммита». Президенты позитивно оценили достигнутые в Париже договоренности, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должны осуществляться последовательно, включая правовое оформление особого статуса региона, перемирие и обмен пленными.

Москва и Париж обсудили «проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины».

Кроме того, обсуждались Сирия и Ливия. И Путин, и Макрон подчеркнули важность «координации действий» в борьбе с терроризмом.

Также лидеры РФ и Франции обсудили двусторонние отношения.

Напомним, Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву.





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