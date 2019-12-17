Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

17.12.2019, 23:05, Новости дня

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

Путин поблагодарил Макрона за хорошую организацию «нормандского саммита». Президенты позитивно оценили достигнутые в Париже договоренности, сообщается на сайте Кремля. 

Российский лидер отметил, что шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должны осуществляться последовательно, включая правовое оформление особого статуса региона, перемирие и обмен пленными.

Москва и Париж обсудили «проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины».

Кроме того, обсуждались Сирия и Ливия. И Путин, и Макрон подчеркнули важность «координации действий» в борьбе с терроризмом.

Также лидеры РФ и Франции обсудили двусторонние отношения.

Напомним, Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря. Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%). Среди других вариантов результаты распределились следующим образом: качество и доступность общественного транспорта – 32%; качество дорог – 31%; сбор и утилизация […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика