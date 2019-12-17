Российский канал показал танкиста Пантюшенко и еще двух украинцев в плену «ДНР»

На российском пропагандистском телеканале «Россия 1» показали сюжет о 3 пленных украинцах, которые находятся в донецкой колонии. Об этом пишут Новости Донбасса.
В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Сообщается, что он попал в плен под Дебальцево. При этом имени военнопленного не называют.
Также российские журналисты показали Богдана Пантюшенко — командира танка, подбитого под Донецком. Он находится в плену у боевиков с января 2015 года.
Имя третьего пленного и его историю в сюжете не рассказали.
Пропагандисты также отмечают, что всего таких пленных в «ДНР» несколько десятков.
Напомним, по итогу встречи 9 декабря лидеры стран «четверки» пришли к соглашению по ряду вопросов, в частности договорились об обмене пленными и разведении сил еще в трех точках на Донбассе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря. Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%). Среди других вариантов результаты распределились следующим образом: качество и доступность общественного транспорта – 32%; качество дорог – 31%; сбор и утилизация […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, которые нашли сатанизм в творчестве рэпера Егора Крида / 18 ноября
- Рада создаст следственную комиссию по расследованию пожара в Одессе – Арахамия / 8 декабря
- В ДНР заявили о согласовании новой даты отвода сил в Петровском / 29 октября
- Оппозиционеры не попали в нижнюю палату парламента Белоруссии / 18 ноября
- Депутат Рады расплакалась на заседании / 1 ноября
- Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний в Конгрессе / 18 ноября
- Гаджеты: Полноприводный электромобиль на базе Nissan Leaf Plus, мощностью 227 кВт / 28 октября
- Феминистка раскритиковала школьную лекцию о традиционных семейных ценностях / 19 ноября