Российский канал показал танкиста Пантюшенко и еще двух украинцев в плену «ДНР»

На российском пропагандистском телеканале «Россия 1» показали сюжет о 3 пленных украинцах, которые находятся в донецкой колонии. Об этом пишут Новости Донбасса.

В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Сообщается, что он попал в плен под Дебальцево. При этом имени военнопленного не называют.

Также российские журналисты показали Богдана Пантюшенко — командира танка, подбитого под Донецком. Он находится в плену у боевиков с января 2015 года.

Имя третьего пленного и его историю в сюжете не рассказали.

Пропагандисты также отмечают, что всего таких пленных в «ДНР» несколько десятков.

Напомним, по итогу встречи 9 декабря лидеры стран «четверки» пришли к соглашению по ряду вопросов, в частности договорились об обмене пленными и разведении сил еще в трех точках на Донбассе.

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