Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в ближайший месяц. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в руководстве страны.

По информации телеканала, Тейлор должен покинуть пост 2 января, до визита в Киев госсекретаря Майка Помпео, а сам глава американской дипломатии вряд ли посетит Украину, пока Тейлор не оставит пост. «Помпео не хочется оказаться на одном фото с Тейлором», — утверждает источник телеканала в Конгрессе.

Тейлор является представителем Соединенных Штатов в Киеве с июня 2019 года. На это посту он сменил предыдущего посла в Украине Мэри Йованович. Как сообщала американская пресса, Трамп отозвал Йованович после многочисленных жалоб на нее от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. Отзыв связывали с тем, что Йованович не поддерживала давление на украинские власти для расследования работы сына Джозефа Байдена в украинской компании Burisma.

Информация о том, что Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского с целью добиться возобновления расследования против сына своего политического конкурента позднее послужила поводом для начала процесса импичмента. Теперь Тейлор является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента США.

На прошлой неделе юридический комитет Платы представителей утвердил две статьи обвинения по импичменту Трампа. Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голосование всей Палаты представителей пройдет на следующей неделе. Если палата проголосует за импичмент, дело перейдет в Сенат.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп назвал это «величайшей охотой на ведьм в истории США»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря. Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%). Среди других вариантов результаты распределились следующим образом: качество и доступность общественного транспорта – 32%; качество дорог – 31%; сбор и утилизация […]