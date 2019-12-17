Российские телеканалы потребовали от операторов связи прекратить транслировать свой эфир в интернете

Российские медиахолдинги направили операторам связи и кабельным операторам письма с требованием прекратить в конце декабря транслировать в интернете эфирные версии своих телеканалов. Об этом пишут «Ведомости».
Издание ознакомилось с копиями нескольких таких писем. Представитель «Газпром-медиа» сказал «Ведомостям», что обращения разосланы 15 операторам связи и кабельным операторам. МТС, «Вымпелкома», «Эр-телекома» подтвердили получение писем от каналов.
Основное требование телеканалов — чтобы операторы с 25 декабря 2019 года перестали показывать в собственных видеосервисах эфирные версии каналов, прерывали вещание и брали с абонентов деньги за доступ к интернет-версиям каналов.
С 1 февраля телеканалы предлагают использовать для онлайн-трансляций только платформу «Витрина ТВ», которую создали крупнейшие медиахолдинги. Если операторы не пойдут навстречу каналам, то с февраля они будут должны прекратить онлайн-вещание.
Таким образом, отмечает издание, телекомпании не стали дожидаться принятия так называемого «закона о витрине», который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Этот документ обязывает операторов использовать для онлайн-вещания только аккредитованную государством организацию. На этот статус сейчас претендуют «Витрина ТВ» и РТРС, госкомпания, которая сейчас обеспечивает эфирное вещание каналов.
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