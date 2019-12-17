Мэрия Москвы бесплатно разместила билборд «После нас — тишина»

…. с изображением запуска баллистической ракеты.

Правительство Москвы предоставила бесплатные рекламные места для плакатов ко дню ракетных войск, следует из протоколов межведомственной комиссии столичного правительства. На одном из билбордов, который заметил телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», под изображением запуска баллистической ракеты разместили слоган «После нас — тишина».

Билборд на площали Гагарина в Москве. Фото: телеграм-канал «Беспощадный пиарщик»

На плакате изображена межконтинентальная баллистическая ракета из состава комплекса «Тополь-М» или «Ярс». По словам специалистов, внешне эти ракеты очень похожи, и точнее определить, что именно изображено на плакате — сложно.

Согласно протоколам межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы от 6 ноября, билборд представляет особую общественную значимость. На документ обратили внимание «Открытые медиа». Заявку на бесплатное размещение подало рекламно-информационное агентство Минобороны «Армия России».

В департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы подтвердили «Новой газете», что материалы размещаются на безвозмездной основе, заявитель лишь обеспечивает подготовку макета. Обычно столичное правительство размещает социальную рекламу и общественно значимую информацию бесплатно или со скидками от рекламораспространителей.

Материалы «Армии России» появятся на десяти простых и цифровых билбордах размером 3 на 6 метров. День ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря

Источник: Новая газета

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