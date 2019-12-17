Экс-сотрудник МВД Беларуси заявил, что участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко

Бывший боец специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский заявил в интервью «Немецкой волне», что в 1999–2003 годах участвовал во внесудебных убийствах политических оппонентов нынешего президента страны Александра Лукашенко.

Гаравский подтвердил, что вместе с другими бойцами СОБР по приказу руководства принимал участие в похищении и убийстве ексминистра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживавшего беларусскую оппозицию.

Экс-сотрудник СОБР не исключает причастность своего подразделения к убийству журналиста Дмитрия Завадского, так как бойцов вызвали из выходного в день исчезновения журналиста. Сам Гаравский утверждает, что его в тот день на работу не вызывали.

Гаравский рассказал, что уволился со службы в 2003 году, подписав обязательство «о неразглашении военной тайны». Он решил выехать из Беларуси в 2018 году, и попросил политического убежища в одной из стран Европы. Мужчина не назвал названия государства, в котром сейчас проживает. Он заявил, что «не чувствует себя в безопасности», пока Лукашенко является президентом Беларуси.

«Немецкая волна» отмечает, что Гаравский показал копии и оригиналы документов, подтверждающие его слова. Журналисты подчеркивают, что расследование преступлений, о которых он рассказал, до сих пор не доведено до конца, а подразделение, в котором служил Гаравский, назвали «эскадроном смерти».

Руководителя этого «эскадрона» Дмитрия Павличенко в 2004 году внесли в перечень лиц, которым запрещен въезд в страны Евроюза и в США, сообщае «Белсат TV». Телеканал отмечает, что Павличенко в ноябре 2000 года арестовали по приказу руководителя КГБ Владимира Мацкевича по подозрению в организации ряда убийств. Через некоторое время Павличенко освободили по указанию Лукашенко, а Мацакевича уволили с должности.

Гаравский в интервью «Немецкой волне» рассказал, что у него были нормальные отношения с Павличенко – «баню вместе ходили, знал его жену, сына». По словам экс-сотрудника СОБР, Павличенко принимал участие в убийствах оппозиционеров.

Павличенко после выхода в эфир интервью Гаравского заявил в комментарии ТУТ.by, что тот «опозорил» СОБР, но позже в беседе с журналистами издания «Нашай Ніва» начал отрицать, что знаком со своим бывшим сослуживцем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря. Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%). Среди других вариантов результаты распределились следующим образом: качество и доступность общественного транспорта – 32%; качество дорог – 31%; сбор и утилизация […]