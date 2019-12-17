Модель Toyota Aygo станет кроссовером

Сегодня стало известно о дальнейшем выпуске внедорожной модификации Toyota Aygo.

В частности, сити-кар в более продвинутом исполнении может поступить в продаже не раньше 2021 года. Эксперты прогнозируют, что данная новинка сможет похвастаться увеличенным клиренсом, а также некоторыми деталями, которые свойственны современным кроссоверам и внедорожникам.

Также есть данные, что обновленный Toyota Aygo получит современный вид, который применяется на новых моделях японского бренда. Несмотря на слухи, пока электрическая модификация Toyota Aygo не рассматривается разработчиками, так как на ее выпуск придется привлечь внушительные финансовые средства, отражающиеся на конечной стоимости автомобиля.

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