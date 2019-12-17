К выходу готовится электрический китайский кроссовер Hycan

17.12.2019, 22:52, Новости дня

27 декабря состоится официальный дебют нового электрического кроссовера от китайской марки Hycan.

Уже к началу следующего года автомобиль поступит в продажу на местном рынке. Вместе с тем отсутствие дебюта не помешало разработчикам уже объявить о старте предварительных заказов на автомобиль, подробности о котором пока не сообщаются. Однако важной особенностью электрокара Hycan стало то, что разработчикам удалось достичь увеличенного запаса хода на электротяге в размере 650 километров.

Передняя часть получила продвинутое исполнение, выраженное в стильной решетке радиатора, а также в светодиодных фарах. Летом нынешнего года продемонстрировали концептуальную модель электрокара Hycan, которая и стал основой для нынешнего кроссовера.



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