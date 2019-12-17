Toyota намерена продать в 2020 году около 10,8 млн автомобилей

Японская компания Toyota намерена в 2020 году существенно увеличить продажи своих автомобилей на мировом рынке.

Руководство бренда озвучило прогнозы относительно объемов реализации техники на предстоящий год. В частности, в 2020 году общее количество продаж должно достигнуть 10,8 миллионов машин. Такой результат выглядит достаточно реалистичным на фоне того, что за 2019 год удалось максимально приблизиться к данной цифре. Вместе с тем подсчет ведется также в отношении машин, которые выпущены дочерними марками.

На сегодняшний день бессменным лидером на мировом рынке остается немецкий бренд Volkswagen Group, сумевший продать около 10,83 млн машин, удерживая первое место на протяжении пяти лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Последние дни в прессе активно обсуждается скандал с участием Даны Борисовой и ее дочери Полины из-за их конфликта. Теперь стало известно, что врачам пришлось снимать телеведущей наркотическую ломку. В дом к знаменитости приезжала бригада скорой помощи, поскольку она пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра врачи диагностировалиу Борисовой абстинентный синдром на фоне приема […]