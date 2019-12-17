Hyundai тестирует новый кроссовер Tucson на Нюрбургринге

Компания Hyundai продолжает намекать на то, что все последующие модели могут получить совершенно новый дизайн кузова и салона.
Вместе с тем первыми предпосылками к этому стали снимки представленного концепта Hyundai Vision T Hyundai. Однако схожий вид в скором времени могут применить в отношении серийного кроссовера Tucson. Предполагается, что презентация обновленной модели состоится к 2021 году. Но в настоящее время южнокорейская марка уже тестирует модель.
В частности, предложены изображения, на которых изображен кроссовер во время дорожных испытаниях на знаменитой трассе Нюрбургринг. Вместе с тем производитель пока не указывает никаких подробностей о кроссовере Tucson, который сможет похвастаться продвинутыми параметрами и улучшенным функционалом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Последние дни в прессе активно обсуждается скандал с участием Даны Борисовой и ее дочери Полины из-за их конфликта. Теперь стало известно, что врачам пришлось снимать телеведущей наркотическую ломку. В дом к знаменитости приезжала бригада скорой помощи, поскольку она пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра врачи диагностировалиу Борисовой абстинентный синдром на фоне приема […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео) / 10 декабря
- Медицина и здоровье: Названы самые эффективные способы предотвратить инсульт / 30 октября
- Кейт Миддлтон посетила открытие детского хосписа в Норидже / 15 ноября
- Два подводных газопровода «Газпрома» внезапно всплыли на поверхность арктического залива / 2 декабря
- Энергетическая капитуляция? / 22 октября
- Летящей походкой: Скарлетт Йоханссон по дороге на вечернее шоу в Нью-Йорке / 6 декабря
- Мнение: О самом воинственном неудачнике / 24 октября
- Ученые: Сон влияет на уровень тревожности человека / 6 ноября