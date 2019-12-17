Hyundai тестирует новый кроссовер Tucson на Нюрбургринге

Компания Hyundai продолжает намекать на то, что все последующие модели могут получить совершенно новый дизайн кузова и салона.
Вместе с тем первыми предпосылками к этому стали снимки представленного концепта Hyundai Vision T Hyundai. Однако схожий вид в скором времени могут применить в отношении серийного кроссовера Tucson. Предполагается, что презентация обновленной модели состоится к 2021 году. Но в настоящее время южнокорейская марка уже тестирует модель.
В частности, предложены изображения, на которых изображен кроссовер во время дорожных испытаниях на знаменитой трассе Нюрбургринг. Вместе с тем производитель пока не указывает никаких подробностей о кроссовере Tucson, который сможет похвастаться продвинутыми параметрами и улучшенным функционалом.
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