Кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос

Новый кроссовер Toyota Raize появился в продаже на японском рынке в минувшем месяце, однако динамика спроса продолжает увеличиваться.
На этом фоне предприимчивые перекупщики нашлись способ существенно разбогатеть, предлагает по завышенной цене автомобили с вторичного рынка с минимальным пробегом. Цена на автомобиль превышает стоимость за новый автомобиль, который пока приходится ожидать в течение нескольких месяцев. Новый кроссовер Toyota Raize выполнен на базе Daihatsu Rocky, но здесь существенно доработали дизайн и характеристики.
Новинка получила фирменную решетку радиатора, новую светодиодную оптику, а также стильные обвесы. Также автомобиль получил 1-литровый двигатель с мощностью 98 л.с. При таких характеристиках расход топлива достигает около 6 литров на 100 километров пути.
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